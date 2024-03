Kreml rzuca oskarżeniami. USA: "Nonsens"

- Więc te komentarze ze strony wielu oficjeli Kremla są nieodpowiedzialne. Są też cyniczne, bo to kolejny przykład tego, jak prezydent Putin i reszta jego zespołu wykorzystuje narodową tragedię, by usiłować usprawiedliwić swoją nielegalną wojnę przeciwko Ukrainie - dodał.

Federalne Centrum Medycyny Katastrof poinformowało, że liczba rannych w ataku na Crocus City Hall pod Moskwą wzrosła ze 180 do 360 osób. Wśród nich jest 11 dzieci. Liczba ofiar śmiertelnych to ok. 140 osób. We wtorek w rosyjskich mediach pojawiły się przypuszczenia, że dokładna liczba zabitych będzie prawdopodobnie niemożliwa do ustalenia, ponieważ wiele ciał całkowicie spłonęło w pożarze.