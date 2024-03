Szef MON o odwołaniu gen. Gromadzińskiego: Sprawa jest poważna

Minister obrony narodowej przyznał, że sprawa jest poważna, ale toczy się "normalna procedura" sprawdzająca. - To nie jest oskarżenie wobec kogokolwiek, jeśli wdraża się takie postępowanie, ale trzeba podjąć kroki oddania się do dyspozycji. Będzie proces wyjaśnienia, a następnie zostanie podjęta ostateczna decyzja - mówił szef MON.

- Jeżeli wszystko zakończy się pozytywnie, będzie to oznaczało powrót do normalnego trybu służby - stwierdził.

- To jest normalne, był odwoływany z dowódcy 18. Dywizji, a potem był powoływany na szefa Eurokorpusu za czasów rządów naszych poprzedników. Ta sprawa wymaga wyjaśnienia i staranności. Sojusznicy zostali poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, Eurokorpus został poinformowany zarówno przez Sztab Generalny, jak i służby, swoimi kanałami - stwierdził minister.

- Wczoraj szef obrony Francji spotkał się z szefem Sztabu Generalnego WP gen. Wiesławem Kukułą, rozmawiał też z gen. Błazeuszem i powiedział, że to jest sprawa wewnętrzna Polski, i to my podejmujemy decyzje - przekazał szef MON. Przypomniał, że Francja i Niemcy były inicjatorami Eurokorpusu. - Nie ma żadnego zaniepokojenia między nami a sojusznikami - dodał.