Kraby w akcji. Ukraińcy pokazali, jak walczą polskim sprzętem

AHS Krab to polska armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów. Może razić cele w odległości nawet do 40 km. Do Krabów używa się ładunków miotających lub pocisków odłamkowo-burzących. Polska broń jest połączeniem brytyjskiego systemu AS90 (kaliber 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów) z koreańskim podwoziem z haubicy K9 Thunder. Szybkostrzelność serią tej armatohaubicy to trzy pociski w ciągu 10 sekund.