Polskie armatohaubice Krab miażdżą Rosjan. Nagranie Ukraińców z akcji

Polskie armatohaubice AHS Krab skutecznie uderzają w rosyjskie cele. Nagraniem z użycia polskiej broni w Ukrainie pochwalił się w mediach społecznościowych profil Ukraine Weapons Tracker, który publikuje w sieci materiały z frontu. Na krótkim nagraniu widać moment wystrzału. Wiadomo, że ostrzał prowadzony był we wschodniej części Ukrainy. Czas ataku oraz dokładna lokalizacja miejsca użycia broni nie zostały podane. AHS Krab to polska armatohaubica samobieżna kalibru 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów. Może razić cele w odległości nawet do 40 km. Do Krabów używa się ładunków miotających lub pocisków odłamkowo-burzących. Polska broń jest połączeniem brytyjskiego systemu AS90 (kaliber 155 mm z lufą o długości 52 kalibrów) z koreańskim podwoziem z haubicy K9 Thunder. Szybkostrzelność serią tej armatohaubicy to trzy pociski w ciągu 10 sekund. Ogień ciągły jest możliwy z szybkostrzelnością ok. dwóch strzałów na minutę. Jak podkreślono pod nagraniem, 18 tych potężnych dział samobieżnych zostało przekazanych Ukrainie przez Polskę. Kolejne 54 oficjalnie zakupiło od nas Ministerstwo Obrony Ukrainy. Umowa polsko-ukraińska opiewa na kwotę blisko 3 mld zł, co jest największym takim kontraktem dla polskiej zbrojeniówki od lat.