KPO. Jaka kwota dla Polski? Na co zostaną przeznaczone pieniądze?

We wtorek 21 listopada Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej poinformowało jednak o pozytywnej opinii Komisji Europejskiej nt. zmienionego KPO. "Chodzi o dodatkowe pożyczki na kwotę 23 mld euro, o które Polska wystąpiła 31 marca i dodatkowe 2,76 mld euro dotacji z REPowerEU, które zaprogramowano w zmienionym KPO wysłanym do KE 31 sierpnia". Jak wyjaśniono w komunikacie, w związku z tym po rewizji budżet KPO dla Polski powiększy się do 261,4 mld złotych. 110,4 mld złotych będą stanowić dotacje, pozostała kwota - 151 mld złotych zostanie udzielona w formie pożyczek.