Czym jest Krajowy Plan Odbudowy? Pieniądze z KPO są ważne dla Polski

KPO dla Polski pod pewnymi warunkami

Aby Komisja Europejska mogła wypłacić środki dla Polski, osiągnięte muszą zostać tzw. kamienie milowe. To określone wymagania, które muszą spełnić beneficjenci unijnego programu. Polsce zostało wyznaczonych 115 kamieni milowych, które będą możliwe do spełnienia m.in. po wprowadzeniu 48 reform. Oprócz wskazanych wymagań, nasz rząd zobowiązał się do wypełnienia ok. 300 wymagań, określanych jako wskaźniki i cele. Kolejne transze Funduszy Europejskich będą wypłacane dopiero po zweryfikowaniu, czy sprecyzowane przez Unię wymogi, zostały spełnione.