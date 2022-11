Premier osobiście lobbuje wśród posłów. Ma jeden przekaz

Morawiecki miał wyjaśniać posłom, że to szef Solidarnej Polski storpedował pierwszą próbę porozumienia z Komisja europejską ws. KPO, czyli prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym. - Premier winił Ziobrę, bo to poprawki Solidarnej Polski miały, według niego, wywrócić porozumienie z Brukselą i to Komisja Europejska poczuła się oszukana tymi poprawkami - opowiadał dziennikarzom jeden z posłów PiS. Przypomnijmy, poprawki ziobrystów m.in. ograniczały test bezstronności sędziego, tak ważny dla Brukseli.