Debata w PE o Krajowym Planie Odbudowy. Gorzkie słowa Beaty Szydło

– Blokowane są fundusze dla Polski, bo konstytucja ważniejsza jest niż prawa unijne. Unia oskarża Polskę o rzekomy brak niezawisłości systemu sądownictwa, a wy co robicie? Przykładacie pistolet do głowy sędziego i każecie mu robić, co chcecie. Schuman, patrząc na to, co robicie z tym projektem, obraca się w grobie. On chciał solidarności, a wy budujecie mury – to z kolei słowa Patryka Jakiego.