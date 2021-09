Krajowy Plan Odbudowy. Znane są warunki stawiane Polsce

Parlament Europejski wezwał premiera Mateusza Morawieckiego do tego, by nie kwestionował nadrzędności prawa unijnego nad krajowym i wycofał swój wniosek w tej sprawie z Trybunału Konstytucyjnego - to jedne z warunków, które postawił PE Polsce, aby zatwierdzony został KPO. Tekst rezolucji PE znany jest redakcji RMF FM.