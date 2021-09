Banaś w Sejmie o "wyborach kopertowych". Posłowie PiS wyszli z sali

Na "puste ławy" zwrócił uwagę Artur Dziambor. Poseł Konfederacji ocenił, że "jest to dość symptomatyczne". - Nie ma przy nas głównych bohaterów dzisiejszego wystąpienia prezesa NIK - wskazał. Polityk ironicznie zaczął się zwracać do nieobecnych przedstawicieli rządu, wymienionych przez Mariana Banasia w kontekście zarzutów. - Sytuacja, w której się znajdujemy pokazuje, że najwyższe osoby w państwie przekroczyły swoje uprawnienia i Skarb Państwa stracił dziesiątki milionów złotych. Po tym powinno dojść do co najmniej dymisji, może komisji śledczej i wyciągania dalszych konsekwencji karnych - stwierdził.