Jarosław Kaczyński stanowczo o rekonstrukcji rządu i polexicie

Jarosław Kaczyński odniósł się do kwestii rekonstrukcji rządu w wywiadzie dla PAP. - Rekonstrukcji rządu nie będzie. Nie wykluczam oczywiście jakichś pojedynczych zmian, bo są osoby, które chciałyby w tej chwili przejść do innej działalności - powiedział prezes PiS. Polityk podkreślił, że niektórzy ministrowie od dłuższego czasu sygnalizowali chęć odejścia z rządu, ale do tej pory nie było czasu na "przychylenie się do tych próśb".