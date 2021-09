"KE błędnie zrozumiała odpowiedź". Morawiecki tłumaczy

Mateusz Morawiecki w wywiadzie dla "DGP" dodał, że Polacy mają ograniczone zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. "Genezą jest niestety to, że sądownictwo po przełomie nie zmieniło się ani na jotę. Jeden do jednego przeszło z czasów komunistycznych. Ci sami sędziowie, którzy wsadzali do więzienia moich kolegów z Solidarności Walczącej, dalej sądzili w już wolnej Polsce" - wskazał polityk.