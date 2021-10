Zawieszą fundusze dla Polski? Stanowczy głos Jourovej

Komisja Europejska jest świadoma, że zbyt drastyczne środki mogą wypchnąć Polskę z UE i doprowadzić do nieodwracalnych i negatywnych skutków. - Cokolwiek robię w Polsce, mam na uwadze, że co najmniej połowa populacji popiera wartości UE. Bruksela nie stworzyła tego dylematu. To produkcja krajowa dla krajowych celów politycznych - zaznaczyła w rozmowie z POLITICO Vera Jourova. Członkini KE dodała przy tym, że Komisja nie chce karać polskich obywateli.