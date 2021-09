Rozprawa Trybunału Konstytucyjnego ws. wniosku premiera Mateusza Morawieckiego

Do sporu z KE odniósł się podczas wtorkowej konferencji rzecznik rządu. - Chcielibyśmy, żeby reforma wymiaru sprawiedliwości szła raczej w kierunku kompleksowym, czyli nie, że tylko w sprawie modyfikacji związanej z Sądem Najwyższym, i w tej chwili trwają finalne prace nad propozycjami (…) i liczę na to, że taki projekt zostanie jeszcze w tym roku przez Radę Ministrów przyjęty i przedstawiony - przekazał Piotr Mueller. - To nie jest tak, że KE czy TSUE ma kompetencje do tego, żeby układać harmonogram prac legislacyjnych w państwach członkowskich UE. To jest suwerenna decyzja państwa członkowskiego - dodał.