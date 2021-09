Rzecznik rządu: jest wniosek o przedłużenie stanu wyjątkowego

Mueller pytany był również o to, czy Polska planuje zaskarżyć Komisję Europejską do TSUE w związku ze wstrzymywaniem Krajowego Planu Odbudowy. - Takiej decyzji, żeby w tej chwili występować ze skargą do TSUE przeciwko KE nie ma. Natomiast, liczymy na to, że KPO zostanie w najbliższym czasie przez KE przyjęty, ponieważ nie ma żadnych formalnych przesłanek do tego, żeby to blokować. Działania KE na tym etapie nie mają podstawy prawnej, co ciekawe, bo przecież to KE często (…) wskazuje na uchybienia ze strony polskiej, jeżeli chodzi o kwestie formalne - wyjaśniał rzecznik rządu.