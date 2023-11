Zaliczka z KPO wkrótce w Polsce? "KE nie bierze pod uwagę praworządności"

Nawet 5 miliardów euro z Krajowego Planu Odbudowy już na początku przyszłego roku w formie zaliczki może trafić do Polski - donosi TVN24. Dotąd żaden z unijnych urzędników nie zgłosił zastrzeżeń do tej części polskiego KPO, którego dotyczy zaliczka. We wtorek ma w tej sprawie spotkać się Komisja Europejska, a 8 grudnia unijni ministrowie. W planie spotkania nie przewidziano nawet dyskusji.