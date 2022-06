"Kamienie milowe", które rząd przemilczał. W KPO jest zgoda na nowe podatki

Miliardy euro z Krajowego Planu Odbudowy trafią do Polski dopiero po wypełnieniu kolejnych "kamieni milowych". To dziesiątki konkretnych zadań do wykonania, które zostały uzgodnione między rządem a Brukselą. Choć najczęściej słyszymy o tych dotyczących wymiaru sprawiedliwości, to zdecydowana większość dotyczy innych obszarów życia, m.in.: transformacji energetycznej, transportu, cyfryzacji, ekologii, szkolnictwa, rolnictwa czy ochrony zdrowia. Niektóre z uzgodnień rząd przemilczał. Chodzi m.in. o nowe obciążenia dla kierowców.