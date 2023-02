Kosiniak-Kamysz o Tusku: różnimy się

Panie prezesie mamy rok wyborczy a wyborcy nie wiedzą w jakiej konfiguracji opozycja pójdzie do wyborów to chyba tylko jest dobrą informacją dla całej zjednoczonej prawicy na czynnik w spośród partii opozycyjnych nie wykonał do tworzenia wspólnoty programowej niż Polska 2050 i PESEL niż pezzali Polska 2050 niż koalicja Polska i ugrupowanie nikt a takie są dlaczego dlaczego nie zaprosiliście Donalda Tuska bo myśmy mieli do tej listy skierowaliśmy zaproszenie otwarte jeżeli będzie chciał podpisać pod listę Wspólnych spraw to każdy ugrupowanie demokratyczne może się pod tym listą podpisać Wspólnych spraw do realizacji ale dopiero jak wyjąć tworzycie A co nie będzie tylko z dobrodziejstwem inwentarza pomysły to zapraszamy bardzo bardzo proszę Jesteśmy zainteresowani słyszę że znasz pomysłów zaczynają korzystać na ostatnio przewodniczący Platformy Obywatelskiej mówił o bardzo dobrym naszym pomyśle powszechnego samorządu gospodarczego Widzę że dziedziczenie emerytury też zaczyna się w środowisku podobasz więc widać że przyjmują nasze propozycje programowe pokaże i wszystko się podoba No to trzeba zaprosić I współpracować już na twarz dwie rzeczy nie można wziąć te dwie rzeczy to spośród dziesiątek palę całkiem ważne bardzo ważne bardzo ważne gospodarka po jest jest niezwykle ważna przedsiębiorcą z Panie prezesie może czas po prostu powiedzieć że pan nie chce iść z Donaldem Tuskiem do do wyborów kupiłem my się różnimy z Donaldem Tuskiem w podejściu do strategii wyborczej Tak on mówi od lat od jednej liście od miesięcy Ja od miesięcy z Szymonem Hołownia mówimy o no to naprawdę jest to pewna różnica To nie znaczy że my się nie lubimy z tego powodu czy mamy jakąś zadrę nie to znaczy że mamy inną strategie Wyborczą wykonaliśmy dużą pracę z Szymonem Hołownia o żeby móc ogłosić że zaciskamy współpracę nikt inny na opozycji format tego nie zrobił oni mówią dużo o jednej liście ale efektów tego proszę pana i szanowni państwo nie ma więc to co my możemy zrobić to realizować swój plan mniej niż więcej ale niekoniecznie 1 lista no efekt jest taki Donald już mówię jednej liście w dwóch miejscach a mogą być trzy albo cztery jeżeli się nie dogadać o Szymonem kołowym i styl i tak jest lepiej niż 7 bo jest też możliwe że będzie 7 albo po stronie opozycyjnej więc naprawdę jakby były trzy listy to i tak jest dużo lepiej niż jeden