Koronawirus. Wybory 2020 r. Włodzimierza Czarzasty potwierdza, że Robert Biedroń pozostanie kandydatem Lewicy

Włodzimierz Czarzasty, wicemarszałek Sejmu z Lewicy powiedział we wtorek, że Robert Biedroń nie zostanie wymieniony na innego kandydata w wyborach prezydenckich 2020 r. Powtórzył też, że politycy obecnej koalicji rządzącej powinni stanąć przed Trybunałem Stanu.

- Robert Biedroń jest kandydatem Lewicy w wyborach wyborach 2020 r. i nie zmienimy go tylko dlatego, że w sondażach ma 2 proc poparcia więcej lub mniej - powiedział we wtorek Włodzimierz Czarzasty. Wicemarszałek Sejmu z Lewicy był gościem telewizji Polsat News. Jego zdaniem Robert Biedroń najlepiej uosabia wartości lewicy, nie zmienia swoich poglądów, dlatego jest najlepszym kandydatem tego ugrupowania w wyścigu do Belwederu. Czarzasty ocenił, że Biedroniowi zdarzają się lepsze i gorsze dni, ale od środy zapowiedział restart jego kampanii wyborczej.

Wicemarszałek Czarzasty nie ustrzegł się też wpadki podczas programu. Powiedział on, że przed wyborami wszyscy głoszą lewicowe hasła, natomiast już dzień po głosowaniu mają to w d....Dziennikarz upomniał polityka, który początkowo zbagatelizował ten incydent. Ale na koniec programu, kiedy prowadzący ponownie poprosił go, żeby bardziej uważał na to, co mówi, Włodzimierz Czarzasty przeprosił za użycie tego wulgaryzmu.

Lider Lewicy po raz kolejny zapowiedział pociągniecie do odpowiedzialności polityków obecnej koalicji rządzącej. Ocenił, że niepotrzebny druk milionów kart do głosowania jest zwykłą kradzieżą publicznych pieniędzy, za co osoba odpowiedzialna za to powinna stanąć przed sądem. Włodzimierz Czarzasty odniósł się też do prawdopodobnej daty wyborów prezydenckich 2020 r.

- Cały czas powtarzamy, że wybory powinny się odbyć najpóźniej jak się da. A czy to będzie 28 czerwca czy 5 lipca to z punktu widzenia epidemii koronanwirusa w Polsce nie ma żadnego znaczenia - podsumował Włodzimierz Czarzasty.