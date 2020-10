Koronawirus. Włochy niezadowolone z obostrzeń. Starcia z policją

Kolejne rządowe ograniczenia we Włoszech związane z koronawirusem spowodowały, że ludzie wyszli na ulice. Na północy kraju doszło do starć z policją. W Turynie protestowało około 2,5 tys. osób. Zebrały się dwie oddzielne grupy. Jedną stanowili handlarze, restauratorzy i właściciele małych firm, którzy manifestowali pokojowo. Drugą stanowili kibole dwóch lokalnych drużyn piłkarskich, wielu z nich było dobrze znanych policji.

Koronawirus. Włochy. Starcia z policją w Turynie

Portal cnn.com informuje, że doszło do starcia z policją. Dziesiątki osób zostały rannych, w tym 10 funkcjonariuszy. Demonstranci rzucali w mundurowych kamieniami, petardami oraz butelkami. Policja odpowiedziała gazem łzawiącym. Aresztowano 10 osób. Podpalane były kosze na śmieci, a grupa "zakapturzonych mężczyzn" rozbijała witryny sklepowe i splądrowała luksusowe butiki.

Koronawirus. Włochy buntują się przeciwko obostrzeniom

W poprzednich dniach do podobnych protestów doszło w Neapolu. Podczas manifestacji zaatakowano policję, żołnierzy i dziennikarzy. Mniejsze demonstracje odbyły się w kilku innych miastach, m.in. w Rzymie, Genui i Palermo. Od poniedziałku bary i restauracje we Włoszech muszą być zamknięte do godz. 18. Nieczynne są również kina, sale gimnastyczne czy baseny. Kilka regionów, w tym Lombardia w Mediolanie i Piemont w Turynie, nałożyło dodatkowe ograniczenia lokalne.