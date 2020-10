Koronawirus. Polska Włochami drugiej fali? Niemieckie media ostrzegają

Ze względu na coraz poważniejszą sytuację epidemiczną swój apel do Polaków wystosowała Polska Akademia Nauk . "Musimy zdać sobie sprawę, że jeśli w tej chwili powszechnie i solidarnie nie zmienimy naszego lekceważącego postępowania, to za miesiąc spotka nas tragedia całkowicie zablokowanego systemu opieki zdrowotnej" - piszą naukowcy.

Na słowa polskich uczonych postanowił powołać się niemiecki dziennik "Die Welt". W najnowszym artykule zatytułowanym "Polska Włochami drugiej fali?" dziennikarze zastanawiają się, czy już wkrótce dojdzie u nas do całkowitego załamania systemu ochrony zdrowia.

"Polska Akademia Nauk, w skrócie PAN, właściwie nie jest znana z panikarstwa. Jednak obecnie państwowy instytut, który pod swoim dachem zrzesza najbardziej znanych naukowców w kraju, został zmuszony do wystosowania desperackiego apelu. Wszyscy w kraju powinni przestrzegać zasad: nosić maskę, zachowywać dystans" - cytują ekspertów z PAN redaktorzy zza naszej zachodniej granicy.

W swoim apelu PAN przekonuje, że "to my, obywatele, wspólnie musimy podjąć działania, zmienić nasze zachowanie, aby uchronić najbardziej narażonych". Naukowcy proszą także, aby przestrzegać reżimu sanitarnego i stosować się do wydawanych zaleceń.