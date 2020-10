Koronawirus. Włochy z rekordem zakażeń. Tak źle jeszcze nie było

Koronawirus. Włochy z rekordem zakażeń

Mamy październik, a we Włoszech znów sytuacja epidemiczna jest dramatyczna. Ostatniej doby poinformowano o 7 332 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. To największy przyrost od czasu wybuchu pandemii. Do tego zmarły 43 osoby. Wykonano też najwięcej testów w ciągu jednego dnia: ponad 152 tysiące.