Koronawirus. Wakacje 2020. Co z zagranicznymi wyjazdami Polaków?

Wakacje 2020. Granice otwierają się stopniowo

Z aktualnych informacji wynika, że na razie na pewno nie ma co myśleć o wyjeździe do Portugalii Francji, Holandii, Belgii czy Wielkiej Brytanii. W tych krajach obowiązują liczne ograniczanie związane z wirusem COVID-19 i nic nie wskazuje na to, żeby do wakacji zostały one zniesione. Problematyczna jest także Szwecja, do której formalnie wjazdu nikt nie zakazał. Jednak władze tego kraju ostrzegają przed wyjazdami turystycznymi, mówi się także o tym, że będą tu zaostrzane ograniczenia związane z epidemia koronawirusa.