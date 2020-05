Koronawirus. Włochy. Otwarte granice i brak kwarantanny

Luzowanie obostrzeń zakłada, że od 3 czerwca przyjezdni z Unii Europejskiej, Szwajcarii czy Monaco wjadą do Włoch bez obowiązku odbywania 14-dniowej kwarantanny.

Koronawirus. Premier Włoch: Dane są pocieszające

Data 3 czerwca została wybrana nieprzypadkowo. 2 czerwca przypada święto narodowe. Rząd nie chce, by Włosi zaczęli masowo podróżować wykorzystując długi weekend .

Koronawirus. Włochy. Zamknięte granice dla przybyszy spoza UE

Jednocześnie, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, granice kraju będą zamknięte przynajmniej do 15 czerwca dla osób przybywających spoza UE. W ten sposób włoski rząd przygotowuje się do lata i sezonu turystycznego. Tradycyjnie to najlepszy okres dla włoskiej branży turystycznej.