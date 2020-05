Odmrażanie gospodarki. Czechy idą dalej niż Polska. Luzują obowiązek maseczek, można będzie organizować wesela

- Już w połowie marca musieliśmy nałożyć maseczki ochronne twarz , a praktycznie do Wielkanocy ludzie stosowali się do nakazu pozostania w domach i wychodzenia na zewnątrz tylko dla załatwiania niezbędnych spraw. Przy dobrze zorganizowanej służbie zdrowia udało się kontrolować epidemię. Praktycznie cały czas mieliśmy statystyki koronawirusa poniżej zakładanych scenariuszy - komentuje w rozmowie z WP Martin Ehl, dziennikarz biznesowy z Pragi.

Według zapowiedzi ministrów czeskiego rządu po 25 maja życie biznesowe praktycznie może wrócić do stanu sprzed epidemii. Działalność wznowią kina i teatry, to przy założeniu, że widzów będzie oddzielać jedno puste miejsce. Restauracje i piwiarnie uruchomią obsługę również wewnątrz lokali, a nie tylko w ogródkach. W przestrzeni publicznej nadal będzie obowiązywała zasada zachowania bezpiecznego dystansu, ale już bez koniecznej maseczki ochronnej.

Odmrażanie gospodarki. Czesi są w lepszej sytuacji

Czeski plan na odmrażanie gospodarki powstał w połowie kwietnia. Już wtedy zaczęła spadać liczba aktywnych przypadków COVID-19 (obecnie choruje 3038 osób). U naszych południowych sąsiadów, przy 10,6 mln mieszkańców, odnotowano ponad 280 zgonów COVID-19 i ponad 8,2 tys. zakażeń. Co najważniejsze tzw. wskaźnik zakażeń R spadł poniżej 1, to z kolei oznacza, że epidemia wygasa.

To właśnie największa różnica przy porównaniu z Polską. 13 maja premier Mateusz Morawiecki ogłosił kolejną część planu odmrażania gospodarki. Zrobił to w momencie, kiedy liczba chorych nadal rośnie. W ciągu ostatnich 11 dni przybyło 900 chorych - łącznie ich liczba sięga 9933. Częściowo to efekt ognisk zachorowań w śląskich kopalniach.