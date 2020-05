Etapy odmrażania gospodarki. Konferencja premiera Mateusza Morawieckiego. Powrót do szkoły jeszcze w maju

- Przedstawiamy III etap odmrażania gospodarki - powiedział Mateusz Morawiecki. Od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych zostanie uruchomiona opieka dla dzieci. Premier na konferencji odniósł się również do afery związanej z zakupem maseczek bez certyfikatu.

- Pierwsze słoneczne dni majowe nie pomogły w utrzymaniu dyscypliny (...), ale cały czas o to apeluję - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas konferencji w środę. I zaznaczył, że pandemia "zostawiła ślad w naszych sercach".

- Tygodnie, które są przed nami, mają nam umożliwić powrót do życia gospodarczego - dodał. Przypomniał też, że na Śląsku doszło do ogromnego wzrostu zakażeń. Mimo to "województwo nie będzie zamykane". - Należy mu się pomoc - powiedział premier. I podziękował wszystkim górnikom za pracę. - To, że dziś dotknęła was krzywda, mówi mi, że musimy wam pomagać w jeszcze większym stopniu - uznał.

I podkreślił, że w województwach innych od śląskiego liczba zakażeń jest dużo mniejsza. - Przedstawiamy III etap odmrażania gospodarki - zapowiedział. Od 18 maja mogą funkcjonować zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.- W tym rygorze sanitarnym, o którym mówimy - podkreślił Morawiecki.

Zostanie również zwiększony limit osób w kościele. - Na setne urodziny naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, od 18 maja włącznie obowiązywał będzie limit osoby na 10 metrów - dodał premier.

Odmrażanie gospodarki. Otwarcie salonów fryzjerskich

Częściowo otwarte zostaną również usługi gastronomiczne, bary i kawiarnie. - Zachęcamy do otwierania ogródków - dodał premier. Od 25 maja w klasach 1-3 szkół podstawowych zostanie uruchomiona opieka dla dzieci, ale nie będą to zajęcia. Od poniedziałku będzie możliwe prowadzenie zajęć w szkołach policealnych. Rozpoczną się również konsultacje dla tegorocznych maturzystów i uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty.

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zaznaczył, że zgodnie z nowymi zasadami najlepiej będzie umawiać się na daną godzinę i nie czekać razem z innymi ludźmi w lokalu u fryzjera czy kosmetyczki. - Żeby lekarz nie musiał potem wybierać, kogo ratować - dodał.

Minister podkreślił, że w zeszłą dobę wykonano 20 tys. testów. - Jest trudna sytuacja na Śląsku, stąd szybka akcja badania górników z pięciu kopalń, teraz badamy ich rodziny - podkreślił. Powiedział też, że w Polsce "model szwedzki był nie do przyjęcia". I nazwał go "darwinistycznym".

Etapy odmrażania gospodarki. Powrót do szkoły

- Od 18 maja umożliwimy odbywanie zajęć wychowawczych i specjalistycznych dla dzieci wymagających szczególnej opieki - powiedział minister edukacji Dariusz Piontkowski. Od 25 maja w szkołach podstawowych uczniowie klas ósmych oraz maturzyści będą mogli zapisywać się na konsultacje. Od 1 czerwca będzie to opcja dostępna dla wszystkich uczniów.

Premier odniósł się również do zarzutów związanych ze sprowadzeniem do kraju maseczek bez odpowiednich certyfikatów. - Ministerstwo Zdrowia zrobiło to, co do niego należało - powiedział Mateusz Morawiecki. I dodał, że "liczył się wtedy czas". - Od tego zależało życie ludzkie - podkreślił.

Morawiecki powiedział, że jest bardzo wdzięczny ministrowi za szybką reakcję. Przyznał, że w takich warunkach "nie zawsze można sprawdzić rzetelnie kontrahenta". - Minister podjął wtedy najlepszą decyzję, jaką można było podjąć - powiedział. I zapewnił, że nie ma "cienia wątpliwości" co do działań ministra. A jeśli kontrahent okazał się nierzetelny - premier liczy na to, że zostanie to wyjaśnione.

"Tak, znaliśmy specyfikację masek. Miały to być maski z normą FFP2. W związku z wątpliwościami co do przesłanej ostatecznie wraz z maskami dokumentacji przekazaliśmy je do badania do CIOP. Maski niestety nie spełniają żadnej normy FFP" - poinformowało na Twitterze Ministerstwo Zdrowia.

