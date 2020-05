Koronawirus w Polsce. Łukasz Szumowski o aferze ws. maseczek. Składa zawiadomienie do prokuratury

Łukasz Szumowski zabrał również głos ws. maseczek dostarczonych z Unii Europejskich. Według niego sprzęt nie posiadał odpowiednich certyfikatów. - Niestety maseczki, które zakupiła UE nie spełniają żadnych norm: ani FFP1, ani FFP2, ani FFP3. Nie mogą być skierowane do medyków. Wyślę dziś list do KE z taką informacją, bo trafiły one do 16 krajów - dodał szef resortu zdrowia. Do Polski trafiło 600 tys. sztuk. Wadliwa okazały się również testy antygenowe. - Będziemy je reklamowali - oświadczył Szumowski.