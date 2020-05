Koronawirus. Wielka Brytania. Nie żyje kobieta opluta przez nosiciela koronawirusa

Jak informuje "The Guardian", do zdarzenia doszło 22 marca. Belly Mujinga pracowała na dworcu Victoria w centrum Londynu. W pewnym momencie podszedł do niej mężczyzna, który ją opluł, a następnie zakaszlał w kierunku towarzyszącego jej kolegi z pracy. Przyznawał, że jest zakażony koronawirusem, a po kilku dniach u pracowników kolei zdiagnozowano u niech chorobę COVID-19.