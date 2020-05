Koronawirus w Polsce. Koalicja Obywatelska złoży wniosek do CBA ws. Łukasza Szumowskiego. Chodzi o maseczki i oświadczenia majątkowe

Polityk opozycji stwierdził, że "urzędnicy nadużywają swojej władzy", odnosząc się do doniesień ws. wadliwych masek ochronnych, które Ministerstwo Zdrowia zakupiło za 5 mln zł z Chin.

- To sprawne państwo powinno to kontrolować, powinno robić to CBA, ale ono tego nie robi - powiedział Kropiwnicki, dodając, że przy zakupie chińskiego transportu nie zadziałały służby państwa.