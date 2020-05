Koronawirus w Polsce. Maski ochronne z Chin nie spełniają norm bezpieczeństwa. Ministerstwo Zdrowia ma wyniki badań

Samolot Antonow An-225 Mrija wylądował w Warszawie 14 kwietnia. Na pokładzie znajdowało się 80 ton sprzętu medycznego, który trafić miał do polskich szpitali. Niedługo po otrzymaniu transportu zakupionego przez KGHM oraz Lotos pojawiły się informacje, jakoby przywiezione z Chin maseczki ochronne nie spełniały norm bezpieczeństwa.

Sprawa niskiego standardu masek została już zgłoszona przez polskie władze do unijnego systemu RAPEX, dzięki któremu państwa członkowskie mogą ostrzegać inne kraje o produktach stanowiących zagrożenie dla konsumentów.

Koronawirus w Polsce. Maseczki z Chin nie spełniają norm

"Spółka KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że uzyskała raport z badania, które wskazuje na niedostateczną jakość partii masek sprowadzonych przez Spółkę. Niezwłocznie zawiadomiliśmy odbiorcę. Jednocześnie zwróciliśmy się do dostawcy z oczekiwaniem wyjaśnienia i podjęcia jak najszybszych kroków w celu prawidłowej realizacji zamówienia" - czytamy w komunikacie.

"WOŚP natychmiast wysłała informację do wszystkich dyspozytorów stacji pogotowia ratunkowego, do których były wysyłane pakiety Indywidualnych Pakietów Ochrony Osobistej, że maseczki KN95 mogą spełniać wyłącznie rolę maseczek chirurgicznych. Jednocześnie Fundacja WOŚP zwróciła się do firmy Paramedica Polska, od której zakupiła pakiety i zażądała wyjaśnienia zaistniałej sytuacji" - poinformowali w oświadczeniu przesłanym "DGP" władze WOŚP.