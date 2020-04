Koronawirus w Polsce. Wątpliwości wokół sprzętu ochronnego z Chin. Jak jest sprawdzany?

14 kwietnia z Chin do Polski przyleciał największy samolot transportowy świata - Antonov 225 "Mrija" . Na pokładzie maszyny były środki ochronne dla lekarzy do walki z koronawirusem, przede wszystkim maseczki.

Koronawirus w Polsce. Newsweek: nikt nie sprawdził sprzętu. Trafił już do medyków

Zobacz wideo: PiS przygotowuje się do wyborów prezydenckich 2020. Wojciech Hermeliński: to nielegalne

URPM skierował z kolei do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, która posiada własne laboratorium i zajmuje się sprawdzaniem oraz wydawaniem atestów wyrobom związanym z bezpieczeństwem pracy. Dyrektor CIOP prof. Danuta Koradecka wyjaśniła "Newsweekowi", że tak dużej dostawy nie sposób było sprawdzić. - Nie można dać gwarancji, że cały ten transport jest w porządku. Mamy do czynienia z sytuacją awaryjną i maksimum, co można było zrobić, to sprawdzić zgodność dokumentacji z obowiązującymi normami.