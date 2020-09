Koronawirus w Polsce. Strefy żółte i czerwone zaktualizowane

Pandemia koronawirusa trwa w naszym kraju w najlepsze. Ministerstwo Zdrowia podało w czwartek zaktualizowaną listę “żółtych” i “czerwonych” stref . Jeśli chodzi o strefę czerwoną są to dwa powiaty: głubczycki (woj. opolskie) i kartuski (woj. pomorskie). Do stref żółtych dołącza aż 19 stref.

Patrząc na mapę nowych żółtych i czerwonych stref warto zwrócić uwagę na nowe powiaty, które pojawiły się tak na południu, jak i na północy kraju. Żółte strefy dotyczą teraz miejscowości chętnie odwiedzanych przez turystów np. Zakopanego . Oznacza to, że w restauratorzy muszą wydzielić 4 m/kw dla jednego klienta.

Specjalne ograniczenia nie dotkną za to hoteli. W strefach żółtych są one takie same, jak tam, gdzie nie wprowadzono "stref".