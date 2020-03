Koronawirus w Polsce. Rząd ratuje kampanię prezydenta, opozycja idzie na kompromis z władzą

Rzadko zdarza się, by opozycja wspólnie z partią rządząca przegłosowała ważne prawo w Sejmie. Zwłaszcza w sytuacji kryzysowej. A tak właśnie stało się w poniedziałek, gdy przygotowaną przez rząd specustawę dotyczącą walki z koronawirusem – po długiej debacie – poparły wszystkie kluby parlamentarne.

– Ludzie z opozycji chodzili po kuluarach i chwalili Michała [Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów]. Nie spodziewali się, że otwarta postawa, normalne podejście i koncyliacyjny stosunek do poprawek wnoszonych choćby przez Lewicę jest jeszcze u władzy możliwy. Okazało się, że tak – mówi polityk PiS.

Inny dodaje: – Podczas gdy nasi ludzie z komisji zdrowia torpedowali pytania i uwagi opozycji, Dworczyk kazał się zatrzymać i pochylić nad tym, co zgłaszają Platforma czy Lewica. Tonował całe towarzystwo.

To faktycznie Michał Dworczyk – dzięki swojej determinacji w doprowadzeniu do "dealu" i elastyczności w rozmowach – doprowadził do tego, że rządowa specustawa o koronawirusie, poprawiona przez opozycję (wcześniej Lewica i PO wycofały swoje projekty), została przyjęta przez Sejm.