Mateusz Morawiecki ostro o walce z koronawirusem. "Nie można żerować na tym"

Premier wydał nowe zalecenia dotyczące potencjalnej epidemii koronawirusa. - Przygotowujemy i ćwiczymy w każdym ministerstwie plany - powiedział w rozmowie z Polsat News Mateusz Morawiecki, który przyjechał do studia ze sztabu kryzysowego.

Dodał, że jest zadowolony ze współpracy m.in. z przedsiębiorstwami przewożącymi pasażerów. Dzięki niej służby mogą dotrzeć do osób, które miały kontakt z zarażonym mężczyzną z Zielonej Góry .

- Chcę wyprzedzać bieg wydarzeń, a nie być złapanym w pułapkę ofsajdową - stwierdził. Premier powiedział że przed szpitalami mają stanąć namioty, w których będą wykonywane "odpowiednie procedury medyczne". Zaznaczył jednak, że "nie należy ulegać panice". - To jest nasz główny wróg - powiedział o "epidemii paniki".

Koronawirus. Szef KPRM zadzwonił do marszałka Senatu Tomasz Grodzkiego

- Chcemy, żeby te ogniska zakażenia były możliwie odizolowane - powiedział Morawiecki. I podkreślił, że "modelowo" przeprowadzone postępowanie z pierwszym w Polsce pacjentem z koronawirusem daje nadzieję na to, że wszystko będzie się odbywało zgodnie z procedurami. - Mamy 365 pacjentów poddanych kwarantannie i 65 osób, które są hospitalizowane - powiedział.

Koronawirus w Polsce. Premier Mateusz Morawiecki o zaproszeniu dla opozycji

Mateusz Morawiecki powiedział, że zagrożenia należy spodziewać się obecnie z Włoch. - To jest wirus zupełnie nowej natury, nie wiemy, jak on się zachowa - zaznaczył. I dodał, że "ubolewa" nad niektórymi firmami wykorzystującymi sytuację i podnoszącymi ceny produktów do dezynfekcji.