Koronawirus w Polsce. Andrzej Duda w Końskich: niestety mamy pierwszy przypadek

W Polsce odnotowano pierwszy przypadek zakażenia koronawirusem. Prezydent Andrzej Duda wypowiedział się na temat zagrożenia. Zapewnił, że w przypadku chorego pacjenta zareagowano "wzorcowo".

Duda rozmawiał również z prezesem Grupy PZU nt. usług telemedycznych. - Zwróciłem się do pana prezesa, aby udostępnić tę specjalną infolinię dla wszystkich pacjentów, którzy potrzebują porady - powiedział.

Koronawirus. Szef KPRM zadzwonił do marszałka Senatu Tomasz Grodzkiego

Prezydent zaznaczył, że w województwie świętokrzyskim obecnie "nie ma realnego, stwierdzonego zagrożenia” i wszystko jest "przygotowane do walki” z koronawirusem. - Dzisiaj niestety - pierwszy przypadek w Zielonej Górze. Ale powiedziałbym, że wręcz wzorcowo przebiegła cała sytuacja - zauważył.

I dodał: "nie chcielibyśmy tego, ale jeżeli się okaże, że wirus będzie się rozprzestrzeniał, to być może będzie konieczność zrezygnowania ze zgromadzeń, a wtedy oczywiście zgromadzenia kampanijne też nie będą mogły się odbywać".

Pacjent, który znajduje się w szpitalu w Zielonej Górze, przyjechał do Polski z Niemiec. Zgłosił się do lekarza i poinformował o objawach choroby. . Mężczyzna został przewieziony do szpitala transportem medycznym z Cybinki.