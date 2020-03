Koronawirus w Polsce i jego wpływ na wybory. Premier angażuje się w prace sztabu prezydenta

Sztab wyborczy prezydenta Andrzeja Dudy skupiony jest teraz na jednym temacie: koronawirusie w Polsce i wynikających z tego problemu konsekwencji.

Jak dowiaduje się Wirtualna Polska, rząd podchodzi do sprawy na tyle poważnie, że w posiedzeniu sztabu wyborczego prezydenta Andrzeja Dudy – na którym mowa była o problemie koronawirusa – uczestniczył sam premier Mateusz Morawiecki.

Politycy zaznaczają jednak, że bez względu na okoliczności, to zdrowie i życie Polaków jest najważniejsze. A za te odpowiedzialna jest dziś władza.

Koronawirus w Polsce. Problem ze spotkaniami wyborczymi

To ten zespół właśnie – o którego działaniu poinformował szef KPRM Michał Dworczyk – będzie koordynował wszystkie działania na rzecz walki z koronawirusem w skali całej administracji państwowej.

– Dziś koronawirus determinuje kampanię, a nasz sztab będzie musiał podporządkować się okolicznościom nie do końca zależnym od nas – przyznają nasi rozmówcy ze sztabu PiS.

Koronawirus w Sejmie

Opozycja dostała pole do popisu. I sporo czasu – obrady Sejmu trwały cały dzień.

Przez kilka godzin przysłuchiwał się im sam prezydent, z którego inicjatywy Sejm został zwołany. Polityk PiS: – W pewnym momencie nawet wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska przejęła prowadzenie obrad. Cała uwaga, a transmitowały to wszystkie telewizje, była skupiona na niej. A prezydent, milczący, siedział na galerii. Źle to wyglądało, w końcu obrady musiał "przejąć" z rąk Kidawy wicemarszałek i szef klubu PiS Ryszard Terlecki.

Andrzej Duda minę miał nietęgą. Siłą rzeczy to na nim skupiała się krytyka, bo politycy opozycji zorganizowali na sali plenarnej coś w rodzaju "wiecu wyborczego".

Najbardziej dostało się prezydentowi. To jego opozycja oskarżyła o to, że "na koronawirusie robi sobie kampanię wyborczą" (mimo że to PO jako pierwsza – na czele z kandydatką tej partii na prezydenta – snuła teorie spiskowe o tym, że rzekomo rząd ukrywa przypadki tej choroby w Polsce).