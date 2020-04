Koronawirus w Polsce. Odmrażanie gospodarki. Tatrzański Park Narodowy nie zniesie obostrzeń

Koronawirus w Polsce. Odmrażanie gospodarki. Tatry z obostrzeniami

Część, narzuconych w ostatnich tygodniach, obostrzeń również zostaje złagodzona. Od poniedziałku będziemy mogli pójść do lasu i parku. O ile do tego pierwszego maseczka nie będzie nam potrzebna, do parku i innych miejsc publicznych będziemy musieli mieć je założone. To kolejny etap walki z rozprzestrzeniającym się szybko koronawirusem.