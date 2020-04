Koronawirus w Polsce. Rusza odmrażanie gospodarki. Nowe przepisy od 20 kwietnia

Koronawirus w Polsce. Odmrażanie gospodarki. W sklepach więcej klientów

Od 20 kwietnia nowe przepisy będą dotyczyły również godzin dla seniorów. Dotychczas przez 7 dni w tygodniu w godzinach 10-12 zakupy mogły robić jedynie osoby powyżej 65. roku życia. Od poniedziałku zasada ta będzie obowiązywała jedynie od poniedziałku do piątku. Weekendowe godziny dla seniorów zostały zniesione.

Koronawirus w Polsce. Nowe przepisy w kościołach, lasach i parkach

Zmiany dotkną również miejsc kultu religijnego. Nowe przepisy zwiększyły limit wiernych do 1 osoby na 15 m2. Dotychczas było to 5 osób niezależnie od wielkości świątyni. Podniesiono również limit osób uczestniczących w pogrzebach. Od poniedziałku może w nich brać udział do 50 osób.