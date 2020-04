Koronawirus w Polsce. Zmiany w sklepach, do lasu bez maseczki. Znika część obostrzeń

Kolejne zmiany dotyczą sklepów, do których wejdzie więcej osób. Limit zostanie zwiększony do 4 klientów na jedno stanowisko kasowe. Chyba że sklep ma powyżej 100 metrów kwadratowych, wtedy limit to jedna osoba na 15 metrów. Godziny dla seniorów pozostają, ale tylko od poniedziałku do piątku. Niezmiennie osoby powyżej 65 roku życia będą miały do dyspozycji sklepy od godziny 10 do 12.