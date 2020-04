Uczniowie nie wrócą do szkół przed wakacjami? Minister Piontkowski: Prawopodobne

Dariusz Piontkowski ocenił, że "jednym z prawdopodobnych scenariuszy" jest to, że uczniowie nie wrócą w tym roku szkolnym do szkół. Ale dzisiaj nikt "nie jest w stanie powiedzieć", czy na pewno tak będzie. - Trzeba jeszcze trochę poczekać. W jakimś momencie, w uzgodnieniu z ministrem zdrowia, wydamy odpowiednie decyzje. Najważniejsze zdanie w tym temacie mają minister zdrowia i główny inspektor sanitarny - powiedział minister edukacji.

- Siedzenie przed komputerem, brak relacji z żywym człowiekiem, to nie to samo, co bezpośredni kontakt. Paradoksalnie może to być pozytywny efekt tej epidemii. Młodzież, która dotąd tęskniła za komputerem, może zacznie teraz doceniać bezpośrednie relacje - ocenił.