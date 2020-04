Koronawirus w Polsce. Kiedy dzieci wrócą do szkół? Żłobki, przedszkola i podstawówki w planach rządu

Oprócz zmian przepisów, które zaczną obowiązywać w I etapie rządowego plany znoszenia ograniczeń, szef rządu i minister zdrowia zaprezentowali kolejne możliwe kroki. Nie wskazano jednak żadnych terminów. Dotyczy to również oświaty.

Kiedy uczniowie wrócą do szkół? Wiadomo tylko, że część dzieci (z klas I-III) pójdzie do szkół, przedszkoli i żłobków dopiero w III etapie. Wtedy uruchomiona zostanie opieka nad dziećmi, które mają zostać podzielone na mniejsze grupy.

Odmrażanie gospodarki. Kiedy zostaną otwarte szkoły?

- Powrót do żłobków i przedszkoli rozumiemy jako opiekę nad dziećmi dla rodziców, którzy nie mogą pozostawić ich w domu - zaznaczył Szumowski .

Wciąż też nie wiadomo, czy sytuacja epidemiczna związana z SAR-CoV-2 pozwoli nawet na takie poluzowanie w oświacie do końca czerwca, kiedy powinien kończyć się rok szkolny.

Koronawirus - szkoły. Co z maturami?

Nie odpowiedział też na pytania o to, czy uczniowie w ogóle wrócą w tym roku szkolnym do szkół oraz o uczniów przystępujących do egzaminów.