Koronawirus w Polsce i na świecie. Mocne słowa Mateusza Morawieckiego

Koronawirus. Mateusz Morawiecki: uzależnieni od dostaw z innych kontynentów

Zwrócił uwagę, że wiele europejskich firm z powodów oszczędnościowych przeniosło swoją produkcję w tanie regiony azjatyckie, zaniedbując rodzime źródła zaopatrzenia. "Co dziś wydaje się przewrotne, dyscyplina finansowa, którą realizowała Komisja Europejska zmuszała Państwa Członkowskie do trudnych wyborów, często prowadzących do zmniejszania wydatków publicznych na zdrowie. Ale to nie powód do użalania się nad sobą, ale do wzięcia sprawy w swoje ręce” - czytamy.