Koronawirus w Polsce i Europie. Radosław Sikorski rozmawiał z Donaldem Tuskiem

- Władza oblała egzamin. To, że ciągle myśli o wyborach, jest niewybaczalne. Każdego dnia bym powtarzał: przestańcie już - podkreślił Donald Tusk, który przebywa w Brukseli. Wziął udział w rozmowie na żywo z Radosławem Sikorskim, która była transmitowana na żywo.



Polski rząd zarzuca Unii Europejskiej, ze nie pomaga w walce z koronawirusem. - UE nie zdaje egzaminów w czasie kryzysów, bo ona nie jest precyzyjnie i adekwatnie zaprojektowana na czas stanu wyjątkowego. Nie działa szybko - ocenił Donald Tusk. W rozmowie z Radosławem Sikorskim, transmitowanej na Facebooku, dodał jednocześnie, że "nie dołączy do chóru polityków, którzy naskakują na Unię".

Zapytany o to, czy gdyby dalej był szefem rady Europejskiej, zrobiłby coś inaczej, odpowiedział, że "jest bardziej zorientowany na komunikację niż większość w Brukseli". - Może byłbym żywszy, jeśli chodzi o kontakty - tłumaczył. Przyznał, że wciąż ma "całkiem niezły autorytet i siłę perswazji" w relacjach z politykami. Podziękował Sikorskiemu za "uświadomienie", że RE to dziś nie Tusk. To PiS ma swojego unijnego komisarza - Stanisława Wojciechowskiego.

Tusk miał test na koronawirusa. - Jestem negatywny. Całe życie starałem się być pozytywny - żartował. Jak mówił, choć spędza czas w domu, uprawia sport i sam robi zakupy.

Koronawirus. Donald Tusk porównuj to, co się dzieje, do filmu

- Ta pandemia jest niczym z filmu sensacyjnego - ocenił. Przyznał, że martwi go to, że wielu polityków, w tym przedstawiciele polskiego rządu, "od rana do wieczora zastanawiają się, jak wykorzystywać pandemię". - Wielu polityków UE działa jak wirus, a nie szczepionka - dodał. Jego zdaniem zniszczyć Unię to "ułamek sekundy". Tak się stanie, jeśli "zwycięży logika Kaczyńskiego Orbana, Trumpa".

- UE stała się gwarantem niepodległości państwa polskiego - ocenił Tusk. Jak stwierdził, nie kwestionuje liczb podawanych przez Ministerstwo Zdrowia. - Taką metodę przyjęto, ale są znaki zapytania - dodał. - Te optymistyczne statystyki i Duda prowadzący kampanię - jak mam mieć zaufanie do rządzących? - zapytał. - Władza oblała egzamin. To, że ciągle myśli o wyborach, jest niewybaczalne. Każdego dnia bym powtarzał: przestańcie już - podkreślił.

Na koniec mówił, że świadomość, że ktoś nas kocha, pomaga w takich sytuacjach jak pandemia. Przyznał, że czeka na szczepionkę na koronawirusa.

W odpowiedzi na pytanie internautki Tusk przyznał, że nie jest w stanie skupić się teraz na książce ani na filmie. Nawiązując do czatu z Sikorskim podkreślił, że jest za to czas na rozmowy z przyjaciółmi.

