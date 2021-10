Koronawirus w Polsce. Andrusiewicz o czwartej fali i trzeciej dawce

Wojciech Andrusiewicz w rozmowie z dziennikarką TVN24 potwierdził, że z tygodnia na tydzień przybywa nowych zakażeń koronawirusem. - Jeżeli porównany poniedziałek do poniedziałku sprzed tygodnia, to mamy wzrost o blisko 70 proc. Jeżeli porównamy rok do roku, to rok temu te dane były blisko 8,5 tys., a dzisiaj (poniedziałek - przyp. red.) ok. 1500 (nowych zakażeń koronawirusem - przyp. red.) - przekazał rzecznik resortu zdrowia.