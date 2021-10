Nowe przypadki koronawirusa w Polsce. Alarmujący początek tygodnia

Czwarta fala COVID-19 w Polsce. Rekordowy poniedziałek?

Dla porównania: przed tygodniem liczba zakażeń koronawirusem wynosiła 903. Odnosząc się do nowych przypadków jeszcze przed publikacją poniedziałkowych danych, wiceminister Waldemar Kraska powiedział, że jeśli porównamy tydzień do tygodnia, to jest wzrost o 70 proc.