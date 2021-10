Podkarpackie mierzy się z epidemią wirusa RSV

Prof. Włodzimierz Gut w rozmowie z wirtualną Polską wskazuje, że powód wzrosu liczby zakażeń RSV powiązany jest z pandemią koronawirusa. - W ubiegłym roku, kiedy bardzo popularne i wymagane były maseczki, to zakażeń wirusami grypy i RSV było mniej, bo nie miały szansy dostać się do organizmu. Teraz maseczki nosi może ok. 30 proc. Polaków, a to sprawia, że wszystkie te wirusy wróciły i znów zakażają - powiedział.