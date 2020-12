Koronawirus. USA. Ponad 2 tys. zgonów na COVID-19

- Decyzje te są konieczne, aby zapobiec załamaniu się systemu szpitalnego, który stoi wobec wciąż zwiększającej się liczby nowych pacjentów - przekazał na konferencji prasowej gubernator Gavin Newsom. Nowy reżim sanitarny będzie obowiązywał przez co najmniej 3 tygodnie w południowej części stanu oraz w ciągnącej się z południa na północ dolinie w środkowej części Kalifornii.

Świadomy sytuacji jest prezydent-elekt Joe Biden, który według doniesień "New York Times" już niedługo publicznie ogłosi kandydata na sekretarza zdrowia. Ma nim zostać 62-letni Xavier Becerra. To były kongresmen i prokurator generalny Kalifornii. Jeśli uda mu się przekonać do siebie senatorów i uzyskać tekę, będzie pierwszym Latynosem, który poprowadzi departament zdrowia w Stanach Zjednoczonych.