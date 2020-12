Koronawirus. Obama, Bush i Clinton zaszczepią się przeciw COVID. W Polsce to nie przejdzie?

Rzecznik byłego 42. prezydenta USA zapowiedział, że polityk "przyjmie publicznie szczepionkę, jeśli skłoni to wszystkich Amerykanów do zrobienia tego samego". Z kolei George W. Bush w zaciszu i z dala od błysku fleszy rozmawiał z dr Anthonym Faucim. Republikanin zapewnił głównego epidemiologa, że "chce zrobić wszystko, co może, by pomóc zachęcić ludzi do szczepień".