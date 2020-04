Koronawirus i wybory prezydenckie w Polsce. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski mówi o "absurdzie"

Zwrócił uwagę, że nawet Kościół "zawiesza kilka rzeczy na czas epidemii". - Tym bardziej wybory też powinny zostać odwołane. W obecnej sytuacji ich sobie nie wyobrażam. Wybory w maju to byłby jakiś absurd - zaznaczył ks. Isakowicz-Zaleski.

Koronawirus w Polsce. PiS chce głosowania korespondencyjnego

Przypomnijmy, że we wtorek PiS złożył w Sejmie projekt zmian w Kodeksie wyborczym, umożliwiający głosowanie korespondencyjne dla wszystkich uprawnionych. Wcześniej chciał, by dotyczyło one jedynie osób na kwarantannie i powyżej 60. roku życia. Zdaniem Wojciecha Hermelińskiego, byłego szefa Państwowej Komisji Wyborczej, PiS działa "w niedopuszczalny, wadliwy sposób".