Korea Północna uznana za "wroga". Gorąco w Azji

Z dokumentu Korei Południowej wynika, że reżim z północy nadal przetwarza zużyte paliwo z reaktora i zgromadził ok. 70 kg plutonu klasy wojskowej. Może on zostać użyty do produkcji broni jądrowej. Gdy przedstawiono poprzednią wersję "białej księgi" przed dwoma laty, zapasy plutonu w Korei Północnej szacowano na 50 kg.